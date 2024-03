Ihre militärischen Erfolge erzielten die Milzen vor allem auch mit einer List. Die Miliz des Russischen Freiwilligenkorps rief vor ihrem Angriff die Bewohner der Region Belgorod zur Flucht auf, in ihrer Telegram-Gruppe sprach sie sogar von einem "humanitären Korridor". Die Angriffe fanden zur gleichen Zeit statt wie Drohnen- und Raketenangriffe der Ukraine auf ein Öldepot und auf eine Geheimdienstzentrale des FSB in der Region. Alles sollte größer aussehen, als es in Wirklichkeit ist, um Panik zu schüren. Gleichzeitig veröffentlichten Kämpfer der Legion Freies Russland ein Video, das sie in den Grenzorten Tjotkino oder Gorkowskij zeigen soll. Aber all das war Fake, sollte die russischen Verteidiger auf die falsche Fährte locken und gleichzeitig in den sozialen Medien Angst in Russland verbreiten.

Die Angriffe der Milizen auf Russland sind also vor allem auch als Teil des Propagandakriegs zu werten.

Russland spielt dabei der Ukraine in die Karten. Die Versuche der russischen Sicherheitskräfte wirken auf der anderen Seite auch wenig professionell. Auf Videos, die teilweise von pro-russischen Militärbloggern auf Telegram geteilt werden, ist zu sehen, wie russische Truppen mit zivilen Fahrzeugen in die Ortschaften vorrücken und dann von Drohnen und den in den Häusern verschanzten Kämpfern der Milizen erfolgreich bekämpft werden. Das steigert den Unmut in Moskau und in der russischen Bevölkerung.

Es sind vor allem drei bewaffnete Gruppen, die sich seit dem vergangenen Jahr gegen Putin stellen. Darunter sind auch bekannte russische Rechtsextreme wie Denis Kapustin, auch bekannt als Denis Nikitin, Chef des Russischen Freiwilligenkorps. Er äußerte sich am Freitag zu den Operationen in Russland: "Der Einsatz geht in diesem Augenblick weiter. Wir werden nach Abschluss der Operation über unsere Verluste sprechen."

Strategie ist für die Ukraine nicht ohne Risiko

Bei den anderen beiden Gruppen handelt es sich um die Legion Freiheit Russlands und das Sibirien-Bataillon. Die Gruppen bestehen nach eigenen Angaben aus Russen, die die Regierung von Präsident Putin ablehnen. Demnach erhalten sie zwar Geheimdienstinformationen, Munition und logistische Hilfe von der Ukraine, agieren jedoch unabhängig von der Regierung in Kiew. Daraus macht die ukrainische Führung kein Geheimnis mehr.