Die Lage im Nahen Osten ist eskaliert: Das israelische Militär griff am Morgen mehrere Ziele im Iran an, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natans. Iranischen Medienberichten zufolge wurden bei den Angriffen auch der iranische Armeechef Mohammed Bagheri und der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, getötet. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen – eine Drohnenattacke aus dem Iran wurde offenbar abgefangen.