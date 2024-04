Aktualisiert am 20.04.2024 - 15:44 Uhr

Aktualisiert am 20.04.2024 - 15:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Putin greift Ukraine-Gasspeicher an: Drohen Folgen für Europa?

Bereits seit Kriegsbeginn greift Russland die ukrainische Energieversorgung an. In den vergangenen Wochen hat das aber ganz neue Ausmaße angenommen. Denn statt leicht reparierbarer Energietransformatoren stehen nun Kraftwerke und unterirdische Gasspeicheranlagen im Fokus der russischen Angriffe. Der Schaden ist bereits beträchtlich und so schnell gibt es keine Alternativen. Das könnte jetzt auch Konsequenzen für die Energieversorgung im Rest Europas haben, berichtet "Politico".