Norbert Röttgen zweifelt an der Reform der Schuldenbremse – auch mit Blick auf Jan van Aken. Weitere EU-Sanktionen gegen Putin seien in Vorbereitung, sagt er bei "Maischberger"

Thema bei Sandra Maischberger war die neue europäische Friedensoffensive mit Bundeskanzler Friedrich Merz . Von den anfangs geforderten 30 Tagen Waffenruhe und den ansonsten angedrohten Sanktionen sei zuletzt aber keine Rede mehr gewesen, sagte die Gastgeberin und stieß bei dem CDU-Außenpolitiker auf Widerspruch. "Die Entschlossenheit, dass die Europäische Union neue Sanktionen macht, ist da", bekräftigte Röttgen. "Wann?", fragte die Journalistin. Röttgen: "Sie sind in der EU in der Vorbereitung."

Der Christdemokrat, der im Unions-Fraktionsvorstand zuständig ist für Auswärtiges und Verteidigung, hielt es für ausgeschlossen, dass der russische Machthaber Wladimir Putin am Donnerstag tatsächlich persönlich zu Friedensgesprächen mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Istanbul erscheinen wird.

Van Aken lobte zwar den außenpolitischen Kaltstart, den Merz in den ersten Tagen als Bundeskanzler hingelegt hat, insbesondere die Reise mit seinen britischen, französischen und ungarischen Amtskollegen nach Kiew . "Es war richtig, was er gemacht hat", meinte der Linken-Politiker, monierte aber, das Quartett hätte anschließend direkt weiter nach Peking reisen sollen.

"Was will Merz verschleiern?"

Ein weiteres Sanktionspaket werde der Kreml nämlich nur weglachen, prognostizierte van Aken. Allein China könne Russland zu Verhandlungen bewegen und hätte dafür durchaus gute Gründe. Sich China als Friedensmacht in Europa zu wünschen, als eine Art "Zauberer und Retter", sei reines Wunschdenken, widersprach Röttgen. China unterstütze Russland aktiv beim Krieg in der Ukraine, denn der habe Russland von der Volksrepublik abhängig gemacht.

Apropos Waffenlieferungen: "Was will denn Herr Merz damit verschleiern?", fragte Maischberger Röttgen noch. Anlass war die Ankündigung, künftig nicht mehr öffentlich zu diskutieren, welche Waffen Deutschland gerade an die Ukraine liefert. "Will er verschleiern, dass er wenig liefert oder dass er viel liefert?", wollte die Moderatorin wissen.