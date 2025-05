Verhandlungen in Istanbul Selenskyj zweifelt an Putins Anreise

Präsident Selenskyj reist nach Istanbul für mögliche Friedensgespräche mit Russland. Ob es zu einem direkten Treffen mit Putin kommt, bleibt jedoch ungewiss. Der Druck wächst.

Nachdem der US-Präsident Donald Trump jedoch die russische Gesprächsbereitschaft zur Kenntnis genommen hatte, setzte er Selenskyj mit einer Mitteilung auf seiner Online-Plattform "Truth Social" unter Druck, sich auf die Gespräche einzulassen: "Führt das Gespräch – jetzt!!!".

Selenskyj zweifelt an Putins Anreise

Derweil ist noch unklar, ob es tatsächlich zu einem persönlichen Aufeinandertreffen der beiden Staatschefs kommt. Selenskyj sprach am Dienstag vor Journalisten in Kiew und bestätigte dabei laut einem Bericht des "Spiegel", dass er am Donnerstag in Istanbul auf Putin warten werde. Gleichzeitig äußerte er Zweifel, ob Putin tatsächlich persönlich anreisen werde: "Ich glaube nicht, dass er dazu fähig ist." Allerdings, so räumte der ukrainische Präsident ein, könnte der Druck der europäischen Partner und der USA, die ein neues Sanktionspaket angekündigt haben, Putin doch noch zu einer Anreise bewegen.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Selenskyj sich auch mit einer russischen Delegation in Istanbul treffen würde, betonte er, dass ein Treffen mit Putin klare Ziele haben müsse. Seiner Ansicht nach gebe es zentrale Fragen, die nur in einem direkten Gespräch geklärt werden könnten. Die Details könne man dann in anderen Formaten verhandeln. Sollte es zu einem Treffen kommen, müsse es, so Selenskyj, in einem "politischen Sieg" enden. Einen Waffenstillstand oder einen großangelegten Gefangenenaustausch halte er für angemessen. Sollte Putin nicht anreisen, wäre das für Selenskyj ein Zeichen, dass Putin "keinen politischen Sieg" anstrebt.

Selenskyj: Trump muss zur Überzeugung kommen, dass Putin lügt

Sollte es nicht zu einem Treffen kommen, müsse auch der US-Präsident im Weißen Haus "zur Überzeugung kommen, dass Putin lügt", so Selenskyj. Trump hatte in den vergangenen Wochen und Monaten seiner Amtszeit wiederholt Druck auf beide Kriegsparteien ausgeübt, sich zu Friedensgesprächen zusammenzufinden. Vermehrt geriet jedoch die Ukraine ins Visier des erratischen Präsidenten, der zunehmend sowohl die Verantwortung für die anhaltenden Kämpfe als auch für die Ursachen des Krieges aufseiten der Ukrainer sah.

Selenskyj betonte, dass es ihm wichtig sei, nun "vernünftig an die Sache heranzugehen, um zu zeigen, dass wir nicht diejenigen sind, die den Prozess bremsen". Von den USA erwarte er, sollte es in den kommenden Tagen keine Fortschritte in den Verhandlungen geben, ein neues Sanktionspaket gegen den Kreml zu verabschieden. "Ich glaube, dass es stark ist und sehr gefährlich für die Russen", so Selenskyj.