Die Ukraine steht erheblich unter Druck. Die russischen Truppen verzeichnen Geländegewinne, drängen die ukrainischen Soldaten in die Defensive. Das angegriffene Land leidet unter Personal- und Munitionsmangel. Dazu kommt offenbar ein weiteres, folgenreiches Problem, über das die US-Zeitung "Washington Post" nun berichtet.

So ist es Russland gelungen, mithilfe von Störtechnologie viele von den USA bereitgestellten Waffen ihrer Wirksamkeit zu berauben. Die ukrainische Armee hat bereits die Nutzung einiger Systeme eingestellt, weil die Erfolgsrate drastisch gesunken ist. Nun zeigen interne Dokumente, die der Zeitung vorliegen, das Ausmaß des Problems. Das Blatt hat zudem mit einer Reihe ukrainischer Beamter gesprochen.

Navigation von Militärflugzeugen gestört

So fiel die Erfolgsrate der Excalibur-Geschosse etwa innerhalb von Monaten auf unter zehn Prozent, bevor die ukrainische Armee sie im letzten Jahr aufgab. "Die Excalibur-Technologie in den vorhandenen Versionen hat ihr Potenzial verloren", heißt es in den Bewertungen.