Ukrainisches Militär will russisches Drohnenlager vernichtet haben

Demnach handelte es sich um einen ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht zum Freitag, den das Militär gemeinsam mit dem Geheimdienst SBU gestartet hatte. Das russische Verteidigungsministerium hatte zu dem Zeitpunkt die Abwehr eines großangelegten Drohnenangriffs auf Gebiete in Südrussland gemeldet. Später bestätigte aber der Gouverneur von Krasnodar, Wanjamin Kondratjew, mehrere Einschläge. Durch die Trümmer abgeschossener Drohnen seien zivile Objekte wie eine Kesselanlage oder eine Ölraffinerie getroffen worden.

Gouverneur: Ein Toter bei ukrainischem Angriff auf Belgorod

Verletzte bei Angriffen auf Kiew

08.15 Uhr: Im Großraum Kiew sind ukrainischen Angaben zufolge bei russischen Angriffen in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Sie seien durch herabfallende Trümmer verletzt worden, hätten zur Behandlung aber nicht in ein Krankenhaus gemusst, teilt der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region, Ruslan Krawtschenko, auf Telegram mit. Zahlreiche Gebäude, darunter Wohnhäuser, seien beschädigt worden. Russland habe drei Raketen abgeschossen, von denen zwei durch die Flugabwehr zerstört worden seien, schreibt der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe , Mykola Oleschtschuk, ebenfalls auf Telegram. Zur dritten Rakete äußert er sich nicht.

Russland: Ukraine greift mit Drohnen russisches Territorium an

Luftalarm in Kiew

4.20 Uhr: Am frühen Morgen hat es in der ukrainischen Hauptstadt wieder Luftalarm gegeben. Nach Augenzeugenberichten waren auch Explosionen zu hören. Diese könnten von der Luftabwehr stammen. Zuvor hatte es Meldungen über in den ukrainischen Luftraum eindringen Raketen gegeben. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Marschflugkörpern, die in Richtung Charkiw geflogen waren.