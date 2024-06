Russlands Soldaten sterben an Seuchen. Belarus verstärkt seine Truppen an der Grenze zur Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Gouverneur: Fünf Tote nach Drohnenangriff in Russland

09.10 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zwei kleine Kinder, teilt der Gouverneur des Gebiets Kursk, Alexej Smirnow, mit. Demnach schlug der Flugkörper in dem Dorf Gorodischtsche in ein Wohnhaus ein. Zwei Schwerverletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Region Kursk wird wie die anderen grenznahen Gebiete Brjansk, Belgorod und Rostow immer wieder von ukrainischer Seite angegriffen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilt mit, dass in der Nacht zum Samstag in insgesamt vier russischen Regionen sechs angreifende Drohnen abgeschossen worden seien. Überprüfbar waren die russischen Behördenangaben nicht.

07.34 Uhr: Russlands Soldaten erkranken wohl scharenweise an Cholera. Das berichten Militärblogger seit einigen Tagen. Die Krankheit ist sehr ansteckend. Zwölf Soldaten sollen bereits an Typhus und Cholera gestorben sein. Grund dafür ist, dass den Truppen das Wasser aus geht. Ein Soldat bekommt zwölf 1,5-Liter-Flaschen für zwei Wochen. Viele von ihnen trinken dann, wenn das Wasser leer ist, aus Brunnen oder Flüssen. Das verunreinigte Wasser verursacht die durch Bakterien hervorgerufene Krankheit.

Neues Hilfspaket soll Luftabwehr enthalten

4.41 Uhr: Die US-Regierung will Insidern zufolge der Ukraine Waffen und Munition im Wert von 150 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Darunter sollen auch HAWK-Luftabwehrsysteme und 155-Millimeter-Artilleriemunition sein, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zusätzlich werde das Paket auch andere Munition und Ausrüstung enthalten, um den Verteidigungsbedarf der Ukraine zu decken, sagten die Insider und fügten hinzu, dass das Waffenhilfepaket am Montag vorgestellt werden soll. Die USA haben der Ukraine seit 2022 mehr als 50 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt.

Offenbar modernes russisches Abwehrsystem zerstört

4.30 Uhr: Im Freitag mehrten sich auf pro-ukrainischen Telegramm- und X-Konten Beiträge, wonach ein S-500-Raketenabwehrkomplex von mit Streumunition gefüllten ATACMS-Raketen getroffen worden sei. Unklar ist, ob ein oder mehrere Elemente des Systems wie die Raketen, eine Abschussvorrichtung und das zugehörige Radar getroffen wurden. Der ukrainische Milblogger "Military News" schrieb auf X, der gesamte Komplex im Wert von 600 Millionen Dollar sei bei dem Angriff zerstört worden.

Petro Andrjuschtschenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol, meldete die Zerstörung ebenfalls auf Telegram, sagte aber: "Wir warten auf die Bilder des Satelliten... denn bestimmte Teile der S-500 und der S-400 sind ähnlich. Aber selbst wenn es sich um die S-400 handelt, ist es auch fantastisch!"

Lockheed bekommt Milliardenauftrag für Patriot-System

1.43 Uhr: In den USA erteilt die US-Armee dem Rüstungskonzern Lockheed Martin einen Mehrjahresvertrag im Wert von 4,5 Milliarden Dollar für das Luftabwehrsystem Patriot. Dies teilt das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit. Der Vertrag umfasse 870 PAC-3 MSE-Raketen und die dazugehörige Hardware. Lockheed stellt die neueste Version des Raketenabfangsystems her, die Patriots bewaffnen, bekannt als PAC-3 MSE. Das Patriot-System gehört zu einer Reihe von hoch entwickelten Luftabwehrsystemen, die der Westen der Ukraine zur Verfügung stellt.

Moskau meldet Einnahme eines Ortes – Kiew dementiert