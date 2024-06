Videotranskript lesen

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Moment, in dem Raketentrümmer vor einem Stadtstrand der Krim-Hafenstadt Sewastopol niedergehen und explodieren.

Bei dem jüngsten ukrainischen Raketenangriff auf die von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel sind am Wochenende mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Nach russischen Angaben feuerte Kiew dabei fünf Raketen vom US-Typ ATACMS ab.

Der Angriff ereignete sich am Sonntag um die Mittagszeit. Einen Raketenalarm habe es nicht gegeben.

Von russischen Medien veröffentlichte Videos zeigten Menschen an einem Strand, die nach Explosionen panisch die Flucht ergriffen.

Nach dem Angriff hatte Russland zunächst erklärt, vier Raketen abgeschossen und die fünfte mittels der eigenen Flugabwehr abgelenkt und über einem Strand zum Absturz gebracht zu haben. Nach Bekanntwerden der hohen Opferzahlen aber änderte das Militär jedoch seine Darstellung. Demnach hätten die Ukrainer mit der Rakete genau dorthin gezielt, wo sie explodierte, und somit viele zivile Opfer in Kauf genommen.

Russland machte auch die USA für den Angriff mitverantwortlich und hatte Washington mit Konsequenzen gedroht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, dass sich beide Seiten über den Krieg in der Ukraine ausgetauscht hätten.