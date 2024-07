Die Ukraine greift einen russischen Flughafen an. In russischen Telegram-Kanälen wird über fehlenden Schutz gesprochen.

Zunächst war nur von einem Feuer in der Nähe des Flughafens von Saky auf der Halbinsel Krim die Rede. Doch bald stellte sich heraus: Der ukrainische Angriff in der Nacht zum Freitag war heftig. Ein Munitionsdepot sei in Flammen aufgegangen, außerdem sei eine Radarstation zerstört worden, berichten laut "Newsweek" russische und ukrainische Militärblogger. Der Kanal "Wind der Krim" veröffentlichte ein Video, das den Angriff zeigen soll.