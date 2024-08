Der Vorstoß der Ukraine auf russischem Gebiet in Kursk hat im Kreml offenbar für so große Aufregung gesorgt, dass Präsident Wladimir Putin jetzt einen seiner ehemaligen Bodyguards an die Front schickt. Alexei Djumin soll in Kursk das Kommando führen, hieß es unter anderem bei der "Moscow Times". Der russische Parlamentsabgeordnete Nikolai Ivanow, der aus der Region Kursk stammt, habe dies im lokalen Fernsehen bestätigt. Eine offizielle Bestätigung von Djumins Ernennung steht noch aus.