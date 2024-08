Die Ukraine hat am Mittwoch einen Großangriff auf Luftwaffeneinrichtungen auf russischem Staatsgebiet durchgeführt. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, es habe 117 ukrainische Drohnen und vier Raketen abgeschossen. 37 Drohnen seien über Kursk abgefangen worden, weitere in den Regionen Woronesch, Belgorod, Brjansk und Wolgograd. Ein russischer Militärblogger berichtete, dass drei russische Militärflughäfen angegriffen worden seien. Zum einen sei dies der Sawaslejka-Flughafen in der Region Nischni Nowgorod, zum anderen zwei Einrichtungen in Woronesch. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwoch von einem vierten Flugfeld gesprochen, das attackiert worden sei.