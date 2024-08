"Im Vergleich zum Höchstwert von 50.000 Beschäftigten im Jahr 2023 hat Wagner nun höchstwahrscheinlich noch etwa 5.000 Beschäftigte in seinen verbliebenen Einsätzen in Belarus und Afrika", teilte das Ministerium in London mit. Viele ehemalige Wagner-Kämpfer sind nach Analysen von Militärexperten direkt in die russische Armee oder in paramilitärische Einheiten unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums übergewechselt.