Johnson: Scholz soll Taurus freigeben

0.20 Uhr: Der frühere britische Premier Boris Johnson fordert wegen der starken Zunahme des Beschusses aus Russland Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, sein striktes Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu überdenken. "Wir brauchen definitiv auch eine Taurus-Lieferung, definitiv", sagte Johnson der Süddeutschen Zeitung bei einer Sicherheitskonferenz in Kiew.

Johnson betonte, dass er Scholz‘ Handeln nachvollziehen könne. "Sie müssen auch auf die deutsche Geschichte schauen", sagte Johnson. Deutschland leiste vor dem Hintergrund eine enorme Unterstützung. "Was Olaf hier gemacht hat, ist bemerkenswert." Aber es gehe nun um eine klare Haltung in einer ganz entscheidenden Phase. Bei der Konferenz wurde von zahlreichen Teilnehmern auch eine Erlaubnis der USA und Großbritanniens für den Einsatz von bereits gelieferten weitreichenden Waffen gegen Ziele in Russland gefordert, um vor allem den Einsatz von Gleitbomben gegen zivile Ziele zu unterbinden – durch den Beschuss von Stellungen und Flugplätzen in Russland. Bislang lehnen die USA und Großbritannien die Bitte der Ukraine ab.