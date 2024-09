"Sie gehen einmal in die Stellungen und wenn sie überleben, kehren sie nie wieder zurück. Entweder verlassen sie ihre Stellungen, weigern sich, in den Kampf zu ziehen, oder sie versuchen, einen Weg zu finden, die Armee zu verlassen", sagte ein nicht namentlich genannter Kommandeur, der aktuell in der umkämpften Stadt Pokrowsk im Einsatz sei.

Russland zahlenmäßig im Vorteil

In dem Ort in der Region Donezk und entlang der Ostfront sei die Lage aktuell besonders prekär. Einige Soldaten gehen laut dem Bericht davon aus, dass die russische Armee dort aktuell zahlenmäßig im Verhältnis von 1:10 der Ukraine überlegen sei. Die Ukraine hatte im Frühjahr ein neues Mobilmachungsgesetz verhängt, um weitere Verstärkung beim Kampf gegen Russland zu erhalten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Abfall der Moral sei allerdings schon früher eingetreten: Nachdem die Sommeroffensive der Ukraine 2023 gescheitert war, hatten die Armee im vergangenen Herbst und Winter mit Mangel an Waffen und Munition zu kämpfen. Oftmals hätten sich die ukrainischen Einheiten in guter Position befunden, konnten sich aber aufgrund der Engpässe nicht ausreichend gegen die russischen Soldaten wehren.

Keine Ablösung in Sicht

"Die Tage sind lang, sie leben in einem Unterstand, sind rund um die Uhr im Dienst, und wenn sie nicht schießen können, sind die Russen im Vorteil, sie hören sie vorrücken und wissen, dass es nicht passiert wäre, wenn sie geschossen hätten", sagt Andrii Horetskyi, ein ukrainischer Militäroffizier, dessen Einheit derzeit in Tschassiw Jar kämpft, einem weiteren Brennpunkt im Donbass.

Durch die Zunahme an Drohnenangriffen sei es zudem schwieriger geworden, die Soldaten an der Front regelmäßig zu wechseln, berichtet der Offizier Serhiy Tsehotskiy. Eigentlich versuche man, alle drei bis vier Tage die Einheiten abzulösen. Jetzt seien die Soldaten aufgrund der möglichen Beschüsse durch Drohnen häufig gezwungen, länger zu bleiben. "Der Rekord liegt bei 20 Tagen", sagte er.

"Ein mieser Ansatz"

Auch würden Einheiten von russischen Angriffen überrascht werden, weil an anderen Frontabschnitten ihre Kameraden abgerückt waren, ohne Bescheid zu geben. "Es hängt von jedem Kommandeur ab. Manche Einheiten werden abwechselnd eingesetzt und haben frei, während andere ununterbrochen kämpfen. Das ganze System ist nicht sehr fair“, sagte einer der Soldaten. "Nach drei Jahren dieses Krieges fühlt sich alles gleich an", sagte einer der Männer gegenüber CNN.

Dima, ein weiterer hochrangiger Soldat, hatte aufgrund seiner Erfahrungen an der Front seinen Job als Bataillonskommandeur gekündigt. Aktuell arbeitet er wieder für das Militär, allerdings in einem Büro in der Hauptstadt Kiew. Auch er hatte zuvor in Pokrowsk gekämpft. Grundsätzlich wolle er aber wieder an die Front, weil er mittlerweile seine Einstellung seinen Kameraden gegenüber geändert habe: "Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht mehr emotional an Menschen binden werde. Das ist ein mieser Ansatz, aber der vernünftigste."