Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist auch ein permanenter Kampf um Ressourcen. Besonders in diesem Jahr zeichnet sich das Bild eines blutigen Abnutzungskrieges ab, den viele Militärexperten bereits Mitte 2022 befürchtet hatten. Russlands Präsident Wladimir Putin geht nach wie vor davon aus, mittelfristig mehr Soldaten, mehr militärisches Gerät und mehr Munition ins Feld schicken zu können. Auch deshalb hält der Kreml an seinen Kriegszielen fest und ist damit kaum verhandlungsbereit. Und die Ukraine?

Der Mangel an Munition und militärischem Gerät war lediglich das dringlichste Problem, das ein anderes Dilemma in den vergangenen Monaten überdeckte: Der Ukraine fehlen zunehmend Soldaten, und Kiew sucht nach Strategien, um die lange Front auch künftig verteidigen zu können. Vor diesem Hintergrund ist auch die Entlassung eines ukrainischen Generals durch Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehen. Selenskyj musste die Reißleine ziehen, da es aus ukrainischer Perspektive nicht wie bisher weitergehen konnte.

Selenskyj feuert Kommandanten

Am Montag wurde bekannt, dass Generalleutnant Jurij Sodol seinen Posten als Kommandeur der Vereinigten Kräfte räumen muss. Er war Befehlshaber einer ukrainischen Militäreinheit im umkämpften Osten des Landes, die nun laut Selenskyj von Brigadegeneral Andrij Hnatow übernommen wird. Gründe für die Entlassung nannte er am Montag nicht, doch in den vergangenen Wochen war Sodol massiv in die Kritik geraten.

Medien zufolge gab es auch in der Obersten Rada, dem Parlament in Kiew, Vorwürfe gegen Sodol: Er habe ukrainische Soldaten schlecht auf Einsätze vorbereitet – zum Beispiel in der umkämpften Region Charkiw. Das Präsidialamt in Kiew veröffentlichte ein Dekret Selenskyjs zum Personalwechsel bei den Vereinigten Kräften. Der ukrainische Präsident hat in der Vergangenheit schon mehrfach Spitzenpositionen in der Militärführung neu besetzt.