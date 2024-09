Sie erinnern an die berühmten russischen Matroschka-Puppen, in denen jeweils immer eine kleinere Puppe steckt: Neue russische Drohnen, die offenbar jetzt in der Ukraine eingesetzt werden. Sie agieren als eine Art Drohnenträger in der Luft. Als Fracht tragen die "Admiral"-Modelle kleinere Drohnen, die von Einheiten am Boden gesteuert werden können. Das berichtet das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes".