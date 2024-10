Die Ölraffinerie im russischen Rjasan wurde in der Nacht zum Sonntag beschossen und es kam zu Explosionen, das berichten mehrere russische Medien. Demnach sei die Ursache noch unklar. Doch einiges deutet darauf hin, dass es sich um einen ukrainischen Angriff gehandelt hat. Es wäre nicht das erste Mal. Rjasan liegt etwa 200 Kilometer südöstlich von der russischen Hauptstadt Moskau am Fluss Oka.

Ähnliche Angriffe in diesem Jahr

Im Mai und Juli dieses Jahres hatte die Ukraine die Raffinerie bereits mit Drohnen angegriffen. Anfang Oktober hatte die ukrainische Armee zudem Feodosia beschossen, den größten Öl-Umschlagplatz der Krim. Dort geriet am 10. Oktober ein Tankwagen im Öllager in Brand. Die Ukraine versucht so, die Energieversorgung in Russland zu schwächen.