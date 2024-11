Seit Tagen gibt es wieder vermehrte heftige russische Luftangriffe auf die Ukraine. Am Donnerstag musste der Strom in vielen Regionen abgeschaltet werden, in der Nacht zum Freitag wurde eine medizinische Einrichtung in Kiew getroffen. Offenbar versucht Russland erneut, mit massiven Angriffen die ukrainische Luftabwehr zu überfordern. Doch Kiew hat einen Trick gefunden, Russland buchstäblich mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.