Die Politik debattiert intensiv über Friedenstruppen in der Ukraine. In der Bevölkerung gibt es eine klare Tendenz.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland würde den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe in der Ukraine im Fall eines Waffenstillstands befürworten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 56 Prozent dafür aus.

Scholz und Pistorius noch zurückhaltend

In der Nato wird derzeit darüber diskutiert, wie ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland abgesichert werden könnte. Anzeichen dafür, dass die Waffen in absehbarer Zeit schweigen könnten, gibt es allerdings nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich deswegen gegen eine öffentliche Diskussion über eine Friedenstruppe ausgesprochen.

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat kurz vor Weihnachten in einem Interview der Funke-Mediengruppe darauf verwiesen, dass sich die Frage erst stelle, wenn die Bedingungen eines Waffenstillstands klar seien. Er sagte aber auch: "Klar ist wohl: Deutschland könnte als größtes Nato-Land in Europa und größte Volkswirtschaft in Europa nicht unbeteiligt an der Seite stehen."