Lange Zeit löste dies im Westen keine Besorgnis aus – schließlich wird das meiste, was westliche Kunden kaufen, in China hergestellt. Nun allerdings, da eigentlich zivile Drohnen zu Hunderttausenden auf den Schlachtfeldern der Welt auftauchen, wird diese Abhängigkeit zum Problem. China hat eigene geopolitische Interessen und könnte Drohnenlieferungen unterbinden oder an politische Forderungen knüpfen. Und die Abhängigkeit geht noch weiter.

Auch die meisten der für den Bau von Drohnen benötigten Komponenten werden in China hergestellt. Die ukrainische Drohnenindustrie ist stark abhängig von chinesischen Bauteilen – ob billigen Plastikteilen oder anspruchsvolleren Komponenten wie Motoren und Sensorik. Die Ukraine versucht, gegen dieses Problem vorzugehen und mehr im eigenen Land zu produzieren. Auch Deutschland und seine Verbündeten müssen versuchen, in diesem Bereich unabhängiger von China zu werden, gerade im Lichte der zunehmend engen chinesisch-russischen Partnerschaft.

Westen muss Verteidigungsindustrie ausbauen

Der russisch-ukrainische Krieg hat gezeigt, dass in einer militärischen Auseinandersetzung die europäischen verteidigungsindustriellen Kapazitäten schnell an ihre Grenzen kommen würden. Der Westen und gerade Europa haben in den letzten Jahrzehnten in der Militärtechnologie stark auf Qualität gesetzt – und dabei den Aspekt der Masse aus den Augen verloren. Das hat schwerwiegende Folgen: Europas Verteidigungsindustrie ist derzeit nicht in der Lage, schnell große Stückzahlen an militärischem Gerät zu produzieren. Das gilt insbesondere für Drohnen.