Donald Trump und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bei einem gemeinsamen Treffen in Paris Ende vergangenen Jahres. (Quelle: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages/imago-images-bilder)

Laut dem ukrainischen Institut für Geologie verfügt das Land außerdem über Neodym, das in Windturbinen und Elektrofahrzeugbatterien verwendet wird, sowie über Erbium und Yttrium, die in der Kernkraft und Lasertechnologie eingesetzt werden. Forschungsergebnisse, die mit EU-Finanzierung erstellt wurden, deuten zudem auf Scandiumreserven hin, deren genaue Daten jedoch derzeit geheim gehalten werden.

Kontrolle über Ressourcen in Kriegszeiten

Der anhaltende Krieg hat erhebliche Auswirkungen auf die Kontrolle und Förderung dieser Rohstoffe. Russland kontrolliert etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums, darunter bedeutende Kohlevorkommen im Osten des Landes, die einst die Stahlindustrie versorgten. Laut Schätzungen der Denkfabrik "We Build Ukraine" und des Nationalen Instituts für Strategische Studien befinden sich etwa 40 Prozent der Metallressourcen in russisch besetzten Gebieten.

Darüber hinaus wurden mindestens zwei ukrainische Lithiumlagerstätten, eine in Donezk und eine in Saporischschja, von Russland besetzt. Die Regierung in Kiew kontrolliert hingegen weiterhin bedeutende Lithiumvorkommen in der Region Kyrowohrad.