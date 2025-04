Ukrainischer Vorstoß Guerilla-Kampf hinter feindlichen Linien

Standbild aus einem auf X verbreiteten Video aus der russischen Region Belgorod: Im Hintergrund soll ein russisches Waffenlager explodiert sein.

Die Ukraine hat in Russland eine zweite Front in der Region Belgorod eröffnet. Die ukrainischen Truppen setzen den Russen dort mit gezielten Angriffen aus dem Hinterhalt zu.

Jetzt ist es offiziell: Ukrainische Soldaten kämpfen nicht nur in der russischen Grenzregion Kursk, sondern auch in der südlich davon gelegenen Provinz Belgorod. "Der Krieg muss dorthin zurückkehren, wo er herkommt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj am Montagabend, als er die Präsenz seiner Truppen dort erstmals bestätigte.

Details zu Umfang und Zielen der Offensive in Belgorod nannte Selenskyj nicht. Das deutet darauf hin, dass Kiews Truppen dort noch die Initiative haben und die Militärführung keine Informationen preisgeben will, die ihre Aktivitäten an Russland verraten könnten. Laut Militärexperten dürften in Belgorod aber deutlich weniger Soldaten und Kampffahrzeuge zum Einsatz kommen, als beim Vorstoß nach Kursk im August 2024. Dort hielten die Ukrainer zeitweilig etwa 1.000 Quadratkilometer russisches Territorium besetzt.

Auch in Belgorod zielt die ukrainische Armee wohl darauf ab, möglichst viele russische Truppen zu binden und auf einem Schlachtfeld der eigenen Wahl beschäftigt zu halten. Ein Motiv dabei dürfte die Sorge vor einer erneuten russischen Offensive auf die ukrainischen Regionen Sumy und Charkiw sein, die im Nordosten des Landes an Kursk und Belgorod grenzen. Erst Ende März mussten die Ukrainer nördlich der Stadt Charkiw erstmals seit längerer Zeit wieder einen größeren russischen Angriff abwehren.

Belgorod: Ukrainern gelingt angeblich Vorstoß

Das Vorgehen der Ukrainer in Belgorod scheint dabei jenem in Kursk zu ähneln: Dort hatten es die ukrainischen Truppen vermieden, feste Verteidigungslinien zu bilden. Stattdessen überraschten sie anrückende russische Truppen immer wieder mit Angriffen aus dem Hinterhalt. Etwa 55.000 russische Soldaten haben die Ukrainer in Kursk so nach eigenen Angaben ausgeschaltet. Auch in Belgorod scheinen den Ukrainern bereits mehrere Schläge gegen Putins Truppen gelungen sein.

So berichtete der russische Militärblogger "Romanow" am Sonntag auf Telegram von einem erfolgreichen Vorstoß ukrainischer Soldaten südwestlich des Dorfes Popowka unmittelbar an der Grenze zur Ukraine, wo sich die Kämpfe offenbar konzentrieren. Den Angreifern sei es gelungen, russische Einheiten aus ihren Verteidigungsstellungen zu vertreiben und 600 Meter tief ins Gelände einzudringen, so Romanow. Die Behauptung Romanows, dass die Ukrainer bei einem russischen Gegenangriff umzingelt worden seien, konterte eine ukrainische Einheit mit diesem Video von munteren Soldaten in Geländewagen.

Der bislang spektakulärste Angriff gelang den Ukrainern in Belgorod aber wohl kurz nach ihrem Vorstoß Mitte März. So teilte eine Spezialeinheit der ukrainischen Streitkräfte am 24. März ein Video, das offenbar die nächtliche Zerstörung von vier russischen Militärhubschraubern zeigt.

Bei den mutmaßlich zerstörten Maschinen soll es sich um zwei Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 und zwei Mehrzweckhelikopter vom Typ Mi-8 gehandelt haben. Die Hubschrauber waren auf offenem Feld abgestellt und boten wohl leichte Ziele für US-amerikanische Himars-Raketenwerfer der ukrainischen Armee. Für den Angriff mussten diese nicht einmal die Grenze nach Russland überqueren, sondern feuerten ihre Raketen aus der Ukraine ab.

