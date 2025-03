Laut der russischen Erklärung zu dem Telefonat sagte Putin zu, in den kommenden 30 Tagen auf Angriffe gegen Energieinfrastruktureinrichtungen zu verzichten. "Der russische Präsident reagierte positiv auf diese Initiative und erteilte dem russischen Militär umgehend einen entsprechenden Befehl", heißt es in der Mitteilung des Kremls. Zugleich forderte Putin erneut die "vollständige Einstellung der ausländischen Militärhilfen" für die Ukraine .

Keine Waffenruhe in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürwortete am Dienstagabend einen befristeten Stopp der Angriffe auf die Energieversorgung. Er hoffe, mit Trump über sein Telefonat mit Putin zu sprechen. "Ich denke, es wird richtig sein, dass wir ein Gespräch mit Präsident Trump führen und im Detail erfahren, was die Russen den Amerikanern angeboten haben oder was die Amerikaner den Russen angeboten haben", sagte Selenskyj Reportern.

Der Kreml legte in seiner Mitteilung den Fokus auf russische Forderungen: Neben der Einstellung westlicher Militärhilfe an Kiew sei auch das "Ende der Zwangsmobilisierung in der Ukraine" notwendig, um weitere Schritte zur Deeskalation einzuleiten. Zudem beschuldigte Russland die ukrainische Regierung, bereits getroffene Vereinbarungen "wiederholt sabotiert und verletzt" zu haben. Weiterhin warf der Kreml ukrainischen Kämpfern "barbarische terroristische Verbrechen" gegen die Zivilbevölkerung in der Region Kursk vor.