Doch am späten Sonntagabend verkündete der ukrainische Präsident einen Personalwechsel, den er möglicherweise lieber vermieden hätte: Künftig soll Mychajlo Drapatyj, bisheriger Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, auch für die Gruppe Chortyzja verantwortlich sein. Die Gruppe ist in der Region Donezk in der Ostukraine aktiv, dem aktuellen Epizentrum des Krieges gegen Russland. Das Ziel sei es, die Truppen mit dem Personalwechsel zu stärken, gab Selenskyj als Begründung an.