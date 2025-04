Wie das Magazin unter Berufung auf den Sprecher des ukrainischen Südkommandos, Wladyslaw Woloschyn, berichtet, setze Russland täglich bis zu 220 Kamikaze-Drohnen und gelenkte Bomben ein. Ziel seien Ortschaften entlang der Frontlinie am Dnipro. Durch die massive Zerstörung entstehe dort eine "Todeszone", in der kein ukrainischer Widerstand verbleiben solle. Zudem sei die Artillerieaktivität der russischen Armee um ein Drittel gestiegen. Besonders betroffen seien die Regionen um Cherson, Otschakiw und die Landzunge Kinburn.

Allerdings besteht der Kampf entlang des Dnipro bereits seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Immer wieder hat Russland in der Vergangenheit versucht, dort voranzukommen. Doch die Gegebenheiten an den Flussufern seien schwierig, berichteten Soldaten in der Vergangenheit. Flussüberquerungen seien höchst risikoreich.