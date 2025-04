Das ukrainische Außenministerium hat den US-Sender Fox News kritisiert, weil er Kiew in einer Einblendung als russische Stadt bezeichnet hat. "Wenn das ein Fehler war und nicht etwa eine politische Stellungnahme, dann sollte eine Entschuldigung folgen und eine Untersuchung dazu, wer diesen Fehler gemacht hat", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, in einer Mitteilung auf X.

Oster-Feuerpause beendet

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag eine 30-stündige Waffenruhe in der Ukraine verkündet, die um Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 Uhr MESZ am Sonntag) endete. Schon in der Nacht gab es in weiten Teilen der Ukraine erneut Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnte unter anderem im grenznahen Gebiet Sumy sowie in Charkiw, Saporischschja, Donezk und Dnipro vor einer Gefahr durch feindliche Luftangriffe.