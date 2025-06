In einem "Manifest" hatten SPD-Politiker wie Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich , Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans und der Außenpolitiker Ralf Stegner "militärische Alarmrhetorik und riesige Aufrüstungsprogramme" kritisiert sowie diplomatische Gespräche mit Russland gefordert. Beim SPD-Parteitag an diesem Wochenende hatte SPD-Chef Lars Klingbeil einem Kurswechsel im Verhältnis zu Russland aber eine Absage erteilt. Er forderte, es müsse alles getan werden, um sich vor Putins Russland zu schützen.

Selenskyj sieht Sanktionen gegen Moskau als Priorität

Kämpfe um Pokrowsk dauern an

An den Fronten der Ukraine zeichnet sich im Vergleich zu vorangegangenen Tagen eine relative Entspannung ab. Anstelle der üblichen weit über 100 bewaffneten Zusammenstöße an verschiedenen Frontabschnitten wurden dem Generalstab in Kiew bis zum späten Nachmittag 56 Gefechte gemeldet. Einen Grund für das leichte Abflauen der Kampftätigkeit nannte die Generalität in Kiew in ihrem Facebook-Post nicht.