Tote nach russischen und ukrainischen Drohnenangriffen

Mindestens drei Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Bei russischen Angriffen in der Ukraine hat es nach Behördenangaben in der Nacht zum Samstag mindestens einen Toten gegeben. In Dnipro, der Hauptstadt der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk, sei ein Mensch in einem Hochhaus getötet worden, teilte Dnipros Bürgermeister Borys Filatow mit. Russlands Behörden meldeten unterdessen zwei Tote bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Rostow.

Neben Dnipro meldeten auch die ukrainischen Städte Charkiw und Saporischschja russische Angriffe. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow erklärte, die zweitgrößte Stadt der Ukraine habe in der Nacht "fast drei Stunden lang" unter Dauerbeschuss durch russische Lenkbomben, Raketen und Angriffsdrohnen gestanden. In Saporischschja brachen nach Angaben von Regionalgouverneur Iwan Fedorow infolge russischer Drohnenangriffe mehrere Brände aus, unter anderem in einem Wohngebäude.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der südrussischen Region Rostow geriet nach Angaben des Gouverneurs Juri Sliusar ein Fahrzeug in Brand. Zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte Sliusar im Onlinedienst Telegram mit.

Verletzte nach russischen Angriffen auf Charkiw

Bei russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der ostukrainischen Großstadt Charkiw erneut mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte Bürgermeister Ihor Terechow in der Nacht beim Onlinedienst Telegram mit. Genauere Angaben machte er zunächst nicht. Bereits am späten Abend hatte Terechow von Schäden an Wohnhäusern, Lagerhallen und Fahrzeugen berichtet.

In den vergangenen Tagen war Charkiw wiederholt unter Beschuss geraten. Dutzende Menschen wurden dabei verletzt. Charkiw ist nur etwa 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.