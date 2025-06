Den zweiten Tag in Folge greift Russland Charkiw an. Die Bundeswehr äußert sich zu "Operation Spinnennetz". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Drohnenkrieg gegen Russland: Elitekrieger in Campingstühlen

Russland feuert Gleitbomben auf Charkiw – junge Frau tot

Erst am Morgen hatte Bürgermeister Ihor Terechow nach den russischen Luftschlägen vom Vorabend von drei Toten berichtet. 21 Menschen seien bei dem Angriff auf Wohnhäuser verletzt worden, darunter ein Säugling und ein 14-jähriges Mädchen. An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes waren nach ukrainischen Angaben 53 Drohnen, vier Gleitbomben und eine Rakete eingeschlagen. Das nahe an der Grenze zu Russland gelegene Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe. Moskau führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.