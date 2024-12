Awdijiwka, Bachmut, Mariupol: Der Ukraine-Krieg hat bereits viele blutige Kapitel geschrieben. Die Schlacht um die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk könnte die hohen Verluste bei Soldaten und Material in den vorangegangenen Gefechten jedoch nochmals in den Schatten stellen. Und ein Ende der Kämpfe ist längst nicht in Sicht.

Die Stadt ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die Ukrainer. Von Pokrowsk aus werden viele Truppenteile an anderen Frontabschnitten versorgt. Zudem gilt die Stadt als westliches Tor zum Donbass. Ihre Eroberung würde den Russen also weitere Vorstöße ermöglichen. Außerdem ist der Zeitpunkt der Offensive entscheidend.

Weder Russland noch die Ukraine können derzeit sicher sein, was nach der Amtseinführung Donald Trumps am 20. Januar passiert. Er ist ein immenser Unsicherheitsfaktor. Beide Kriegsparteien versuchen daher, bis dahin dort möglichst große Gewinne zu erzielen, wo sie es für wichtig halten. Putin sieht eine Chance im Donbass, die Ukrainer scheinen sich auf Kursk zu konzentrieren.

Das hängt derzeit vor allem davon ab, wie viele Reserven die Ukraine an die Front bringen kann. Aufgeben wird die Ukraine kaum. Dafür ist die Bedeutung der Stadt zu groß. Andererseits hat die Ukraine große Personalprobleme. Daher ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt fällt. Die Ukraine ist in einer wirklich schwierigen Lage. Russland ist im Donbass im Vorteil.

Einerseits hat das im Mai beschlossene Mobilisierungsgesetz nicht so gut funktioniert und es sind bisher nicht so viele neue Soldaten eingezogen worden wie erhofft. Andererseits ist die Ukraine eben eine Demokratie und das Ringen über das richtige Gesetz hat seine Zeit gedauert. Außerdem wurden viele ukrainische Soldaten in Europa oder den USA ausgebildet. Doch diese Länder haben nicht gleichzeitig dafür Sorge getragen, dass Waffensysteme auch in ausreichender Zahl in der Ukraine stehen. Die Ukrainer können vielleicht von der Mannstärke her eine Brigade aufstellen, haben aber die nötige Ausrüstung nicht. Das mindert die Kampfkraft der Truppe deutlich.