Hier könnte Russland im Frühjahr wieder angreifen

Ähnlich ist die taktische Situation für die ukrainischen Truppen etwas weiter südlich in der russischen Region Belgorod. Auch dort kämpfen seit einigen Wochen ukrainische Verbände kurz hinter der russischen Grenze und verhindern so einen größeren russischen Truppenaufmarsch, der die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw bedrohen würde. Nach jüngsten Angaben des Institute for the Study of War (ISW) hat Russland es bislang nicht geschafft, die Ukrainer aus Belgorod zu vertreiben und somit in Artilleriereichweite an Charkiw heranzukommen.