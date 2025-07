"Die Einheiten teilen das Schlachtfeld in Zonen auf"

Aus russischer Perspektive war die Aufstellung der Truppe eine logische Reaktion auf Entwicklungen aufseiten der ukrainischen Armee. Die hatte aus bloßer Not heraus die Drohnenkriegsführung revolutioniert. Angesichts des akuten Personalmangels auf eigener Seite setzte die Ukraine auf Drohnenteams, um Verluste in den eigenen Reihen möglichst gering zu halten. Diese Drohnenteams sind nun die Hauptziele von "Rubikon".

Die Elitedrohneneinheit operiert laut dem Militäranalysten Gady rund 20 bis 25 Kilometer hinter der Frontlinie. Ermöglicht wird das durch eine verdoppelte Batterielaufzeit ihrer Fluggeräte. "Die Einheiten teilen das Schlachtfeld in Zonen auf, die sie dann methodisch abfliegen und dort Angriffsziele identifizieren", erklärte Gady t-online.

Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen zudem, dass die Russen auch auf Hinterhalte setzen. So werden FPV-Drohnen unbemerkt an Straßenrändern geparkt, wo sie für vorbeifahrende Fahrzeuge kaum auszumachen sind. Kommen Militärtransporte oder auch zivile Fahrzeuge vorbei, starten die Drohnen aus dem Hinterhalt und greifen an. Aber auch statische, zivile Ziele wie Wohnhäuser wurden bereits von "Rubikon"-Einheiten attackiert, wie zuletzt mehrfach in der ukrainischen Stadt Dobropillia.

Ukraine will mit KI die Oberhand im Drohnenkrieg zurückgewinnen

Militärexperte Gady sieht angesichts der neuen russischen Drohnenstrategie eine Gefahr für die Ukraine, da diese ihre eigene Verteidigung auf dem Einsatz von Drohnen aufbaut. Geraten die ukrainischen Verteidiger in diesem Bereich ins Hintertreffen, könnte das gesamte Verteidigungssystem instabil werden. Seiner Ansicht nach könnte die Überlegenheit im Luftraum, zwischen Schlachtfeld und höheren Lagen, in denen Kampfjets operieren, den Krieg entscheiden, wie er in einem Beitrag für die Fachzeitschrift "Foreign Policy" darlegte. Doch: "Die Ukrainer sind bereits im Prozess der Adaption", so Gady im Gespräch mit t-online.

Einen Ausweg sehen die Ukrainer offenbar in Künstlicher Intelligenz (KI). Mitte Juli erklärte Michail Fedorow, ukrainischer Vize-Premierminister und Minister für digitale Transformation, dem Sender RBC, dass im Zuge einer autonomeren Kriegsführung Drohnenpiloten weiter weg vom Schlachtfeld stationiert werden sollen. Das sei "der nächste Schritt im Krieg", so Fedorow. "Die Aufgabe besteht darin, dass der Bediener die Drohne auf dem Schlachtfeld von jeder Stadt im Land aus steuern kann." Das könne jedoch noch Jahre dauern.