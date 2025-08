"Derzeit wird auf Basis der Ende 2024 verabschiedeten Beauftragung der Bestand der Bundeswehr modernisiert und umfassend gewartet", sagte Gottschild. Die Bundeswehr hatte ab 2004 insgesamt 600 Taurus-Marschflugkörper erhalten. Viele galten zuletzt aber nicht mehr als einsatzbereit und müssen deshalb modernisiert werden.

Der fünf Meter lange Marschflugkörper wird von Kampfflugzeugen aus gestartet und kann mit seinem Jetantrieb über 500 Kilometer weit fliegen. Er kann Bunker sowie andere gut gesicherte Anlagen wie Munitionsdepots oder Kommandoposten zerstören. Die Ukraine hat Deutschland immer wieder um die Lieferung der Waffe gebeten, bisher aber ohne Erfolg.

Polens Geheimdienst fasst mutmaßlichen Agenten

Polens Geheimdienst hat einen ausländischen Staatsbürger wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. Es handele sich um einen Offizier des Militärgeheimdienstes eines zentralasiatischen Staates aus dem postsowjetischen Raum, teilte Geheimdienst-Koordinator Tomasz Siemoniak auf X mit. Der Tatverdächtige landete für zunächst drei Monate in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwoch in Bydgoszcz im Nordwesten des Landes gefasst. Die Ermittler werfen ihm vor, für einen fremden Geheimdienst gearbeitet und mit seiner Spähtätigkeit die Sicherheit Polens und anderer Nato-Länder gefährdet zu haben.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben. Zu dem jüngsten Fall äußerte sich auch Regierungschef Donald Tusk. "Jeden, der die Sicherheit des polnischen Staates gefährdet, werden wir früher oder später finden", schrieb er auf X.

Charkiw: Elf Verletzte nach russischem Drohnenangriff

Charkiw (dpa) - Bei einem schweren russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind laut Behörden mindestens elf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien ein fünf Monate alter Säugling und zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren, teilten die Behörden mit. Die Drohne schlug demnach in der Nähe eines Wohnblocks ein, in dem Scheiben zu Bruch gingen. Fünf Verletzte werden im Krankenhaus behandelt, wie der Militärgouverneur Oleh Synjehubow in seinem Kanal bei Telegram mitteilte.

Die Menschen in der Stadt und im Gebiet Charkiw, das an Russland grenzt, leben unter ständiger Angst wegen der andauernden Angriffe der Moskauer Streitkräfte. Am Freitag waren den Behörden zufolge bei einer anderen Attacke auch eine 75 Jahre alte Frau getötet und zwei Männer verletzt worden. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Insider: USA und Nato entwickeln neues Modell für US-Waffenlieferungen

Die USA und die Nato arbeiten laut Insidern an einem neuen Modell zur Lieferung von US-Waffen an die Ukraine. Die Nato-Staaten sollen dabei die Käufe oder Transfers finanzieren, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach soll die Ukraine die von ihr benötigten Waffen in Tranchen von rund 500 Millionen Dollar priorisieren. Die Nato-Verbündeten würden dann unter der Koordination von Generalsekretär Mark Rutte untereinander aushandeln, wer für die Posten auf der Liste spendet oder bezahlt. Laut einem europäischen Insider sollen auf diesem Weg Waffen im Wert von zehn Milliarden Dollar für die Ukraine bereitgestellt werden.