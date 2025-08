Elektrofachhändler Expert ist in Deutschland an rund vierhundert Standorten aktiv (Archivbild): Vier Filialen sind jetzt insolvent. (Quelle: IMAGO/Elke Münzel/imago)

In Bayern haben jetzt die Expert Franken GmbH und die Expert Mainfranken GmbH mit Sitz in Schweinfurt Insolvenz angemeldet. "Betroffen sind ausschließlich die Standorte Schweinfurt, Bad Kissingen, Forchheim und Fürth", teilte der Elektrohändler mit. Die Insolvenz ist auf vier Standorte beschränkt, weil die Filialen rechtlich eigenständig fungieren.

Die jüngste Pleite in Franken könnte dabei auch ein Shoppingcenter in Mitleidenschaft ziehen. So droht das mögliche Aus der Expert-Filiale in Fürth zu weiterem Leerstand in der Mall "Flair" zu führen, warnte Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller.