Derartige Bef√ľrchtungen waren f√ľr die Ziele des NS-Regimes kontraproduktiv: Nach Kriegsbeginn 1939 war es die gr√∂√üte Sorge, die Heimatfront ruhig zu halten.

F√ľr Hitler und die oberste F√ľhrungsriege des Regimes galt es als erwiesen, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg deshalb verloren h√§tte, weil Kommunisten die Moral der Arbeiter und Soldaten in der Heimat und zugleich an der Front untergraben h√§tten. Zudem h√§tten Juden als Wucherer die Wirtschaft zerst√∂rt. K√∂nnte sich so etwas wiederholen? Das war Hitlers schlimmster Albtraum. W√§hrend des Zweiten Weltkriegs galt deswegen die oberste Devise: Die Loyalit√§t der Heimatfront muss in jedem Fall erhalten werden.

Die deutsche "Volksgemeinschaft" durfte also keine Not leiden. Alle anderen aber schon ‚Äď das ist die zynische Konsequenz.

Riesige Mengen Getreide wurden etwa aus der deutsch besetzten Ukraine nach Deutschland transportiert, nachdem es den ukrainischen Bauern mit Gewalt oder der Androhung derselben weggenommen worden war. Ob diese Menschen dann verhungerten, spielte f√ľr die Nationalsozialisten keine Rolle. Im Reich selbst stellte sich das Regime bei etwaigen Lohnstreitigkeiten zwischen Arbeitern und Unternehmern in der Regel auf die Seite der Ersteren ‚Äď in jedem Fall sollte die Loyalit√§t der Arbeiterschaft erhalten bleiben. Koste es, was es wolle.

Links waren die Nationalsozialisten also in der Tat keineswegs. Warum aber hält sich diese Falschbehauptung so hartnäckig?

Der Vorwurf, dass die Nationalsozialisten "links" gewesen wären, ist ein seit Entstehung der Bundesrepublik Deutschland immer wieder probates Mittel der Diskreditierung von Sozialdemokraten und anderer linker Gruppierungen. Leider.

Während des Bundestagswahlkampfes 1980 hatte der CSU-Chef Franz-Josef Strauß mit seinem Generalsekretär Edmund Stoiber fabuliert, dass Hitler doch eigentlich eine "linke" Politik angestrebt habe, seine Wählerschaft auch aus vielen eigentlich der SPD zuneigenden Wählern bestanden habe. Wäre dies ein passendes Beispiel?

Absolut. Es war ein √ľberaus fragw√ľrdiger Griff in die historische Mottenkiste und der politischen Kultur alles andere als dienlich.