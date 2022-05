Astronaut Maurer konnte Krieg in Ukraine aus dem All sehen

"Am Anfang war es so, dass das Land nachts ganz dunkel wurde, also die ganze Beleuchtung der St├Ądte wurde reduziert. Man hat eigentlich nur noch Kiew erkannt, und au├čenrum das ganze Land war ganz dunkelschwarz", sagte Maurer am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Dann habe er nachts Blitze gesehen - und er habe gewusst: "Da sind Raketen eingeschlagen." Tags├╝ber standen dann "riesige Rauchs├Ąulen, tiefschwarze Rauchs├Ąulen" ├╝ber St├Ądten wie Mariupol.