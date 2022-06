Raumfahrt China schickt Astronauten zur Fertigstellung von Raumstation Von dpa 05.06.2022 - 06:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das bemannte Raumschiff "Shenzhou-14" startet auf einer Tr├Ągerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas. (Quelle: Cai Yang/XinHua/dpa./dpa)

Peking (dpa) - Zur Fertigstellung seiner im Bau befindlichen Raumstation hat China ein weiteres Astronauten-Team erfolgreich ins All geschickt. Das Trio startete am Sonntag an Bord des Raumschiffs "Shenzhou 14" vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Volksrepublik zu seiner Mission.

Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" brachte sie ins All, wie in einer Live├╝bertragung des chinesischen Staatsfernsehens zu sehen war. Der Start sei ein "voller Erfolg" gewesen, erkl├Ąrte Chinas Raumfahrtbeh├Ârde, nachdem das Schiff den Orbit erreicht hatte. Etwa sechs Stunden nach dem Start war die Ankunft der Astronauten an der Station geplant. Die "Shenzhou 14" sollte dann in einem automatisierten Man├Âver an das Kernmodul "Tianhe" andocken.

Die Astronauten Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe bilden bereits die dritte Crew, die nun mehrere Monate im All verbringen und Arbeiten an der Station durchf├╝hren soll. Anfang Mai hatte ein Frachtflug weitere Ausr├╝stung und Nachschub zur Vorbereitung der Mission ins All gebracht.

W├Ąhrend des Aufenthalts der Astronauten sollen im Juli und Oktober zwei weitere Module ins All geschickt und angebaut werden. M├Âglicherweise im Dezember ist ein weiterer bemannter Flug geplant. Dann sollen sich vor├╝bergehend sechs Astronauten in der Raumstation aufhalten. Die am Ende 66 Tonnen schwere, T-f├Ârmige Station soll dann fertiggestellt werden und ihre regul├Ąren Betrieb aufnehmen.