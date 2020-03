LIVEHauptstadt-Ticker

Die wichtigsten aktuellen News aus Berlin

Ein Streifenwagen der Berliner Polizei (Symbolbild): Die Beamten kontrollieren derzeit massiv, ob sich Bars und Kneipen wirklich an das Öffnungsverbot halten. (Quelle: Seeliger/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Sechs Fahrzeuge sind auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in Marzahn durch ein Feuer beschädigt worden – zwei von ihnen sind ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde am frühen Mittwochmorgen nach eigenen Angaben zu dem Brand in der Allee der Kosmonauten gerufen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mariendorf schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei auf seiner Maschine am Dienstagabend mit dem Wagen eines Mannes auf dem Mariendorfer Damm zusammengeprallt, als dieser wenden wollte, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst reanimierte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bars und Kneipen in Berlin müssen seit dem Wochenende wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen bleiben. Die Polizei kontrollierte zahlreiche Betriebe und musste feststellen, dass sich nicht jeder Wirt an das Verbot hält.

"Wenn Sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts – sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus", schrieb die Polizei auf Twitter. Laut Nachrichtenagentur dpa sind derzeit zwei Hunderschaften der Berliner Polizei für die Kontrollen abgestellt.

Schon am Wochenende und zu Beginn der Woche waren Polizisten durch die Straßen gefahren und hatten Kneipenwirte aufgefordert, zu schließen. An mehreren Abenden hatte die Polizei jeweils etwa 20 Anzeigen wegen illegaler Öffnung verteilt.

Bei 383 Menschen in Berlin ist inzwischen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden (Stand Dienstag).

