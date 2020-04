LIVEHauptstadt-Ticker

30-Jährige in Berlin am meisten von Corona betroffen

15.04.2020, 07:28 Uhr | t-online.de

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Basketballfans und Profis müssen weiterhin bangen, wegen der Corona-Krise steht die Basketball-Saison vor dem Abbruch. Geschäftsführer Marco Baldi von Bundesligist Alba Berlin kämpft zwar weiter um eine Fortsetzung der Basketball-Saison, ist sich aber auch der Schwierigkeit der Situation bewusst. "Momentan sind wir weit davon entfernt, dass es klappt", sagte Baldi der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell ruht der Ligabetrieb wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise bis mindestens Ende April. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

Derzeit müssen sich bei Alba alle Profis weiterhin eigenständig fit halten. Doch nicht alle sind überhaupt in Berlin. Spielmacher Martin Hermannsson flog zu seiner Familie nach Island, Luke Sikma und Peyton Siva befinden sich etwa in den USA.

Die Zahl der Menschen in Berlin, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 62 gestiegen. Das waren sechs Fälle mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus nachweislich Infizierten stieg auf 4.736 Fälle. Das waren 69 Fälle mehr als am Vortag. Die meisten Infizierten gibt es mit 1.057 Fällen nach wie vor in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Donnerstag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!