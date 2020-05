LIVEHauptstadt-Ticker

Gastronomen bereiten sich auf Öffnung vor

Ohne Führerschein und deutlich zu schnell ist ein Autofahrer im Osten Berlins vor der Polizei geflüchtet. Der 20-Jährige habe seinen Wagen am Dienstagabend auf rund 145 km/h beschleunigt, nachdem die Polizei ihn in Lichtenberg überprüfen wollte, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Berliner Polizei am Mittwochmorgen.



In Biesdorf habe der junge Mann gebremst und sein rollendes Fahrzeug verlassen, das daraufhin weiter gegen einen Polizeiwagen gefahren sei und dieses beschädigt habe. Der Raser habe vermutlich Drogen eingenommen, sagte der Sprecher weiter. Sein Fahrzeug sei zudem nicht angemeldet gewesen. Er sei vor Ort festgenommen worden.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Manteuffelstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mann und eine Frau wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar.

Für Berliner Bürger ist es ein weiterer, vorläufiger Schritt in Richtung Normalität: Ab Freitag dürfen sie sich trotz Corona-Krise wieder an Restaurant-Tischen bedienen lassen. Gaststätten mit eigenem Essensangebot dürfen ab diesem Tag unter strengen Hygiene-Vorgaben wieder bis 22 Uhr ihre Innen- und Außenbereiche öffnen. Ausgenommen sind reine Schankwirtschaften wie Kneipen, Bars oder Diskotheken.

Für die Unternehmer, deren Restaurants seit Wochen geschlossen sind, bedeuten die Lockerungen finanzielle Entlastung und Herausforderung in einem – und nicht alle werden sofort mitziehen. "Die Betriebe sind derzeit damit beschäftigt, die von uns veröffentlichten Handlungsempfehlungen abzuarbeiten", sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. "Der ein oder andere Betrieb wird dann sicherlich merken, dass aufgrund der Vorschriften ein Öffnen noch gar keinen Sinn macht."

Besonders kleinere Gaststätten werde etwa die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Tischen vor Probleme stellen. Zumal sich die Vorgabe laut einer Sprecherin der Senatsverwaltung für Wirtschaft auf den Abstand zwischen den Stühlen bezieht und nicht auf den zwischen den Tischkanten. Buffets bleiben zudem verboten. Kunden dürfen ausschließlich an ihren Plätzen bedient werden.

