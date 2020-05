LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Verstöße: Polizei löst Videodreh von Shirin David auf

27.05.2020, 10:19 Uhr | t-online.de, dpa, AFP, sid

Shirin David: Die Polizei hat einen Musikvideodreh von ihr in einer Villa in Westend aufgelöst. (Quelle: Future Image/Archivbild/imago images)

In Berlin und Brandenburg wird es warm: Bis zu 23 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Mittwoch an. Mit Niederschlag wird nicht gerechnet, tagsüber können sich lockere Quellwolken bilden. Bis zum Wochenende bleiben die Temperaturen über der 20-Grad-Marke.

Am Donnerstag soll es wolkig und trocken werden. Zeitweise kann sich ab den Mittagsstunden laut DWD eine starke Wolkendecke bilden. Für den Freitag erwarten die Wetterexperten einen Wechsel aus Quellwolken und Sonnenschein, regnen soll es nicht. Am Samstag ändert sich die Wetterlage im Vergleich zum Vortag nicht.

Weil er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau laut Anklage mehrfach vergewaltigt hat, steht ein 36-Jähriger ab heute vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll laut Ermittlungen zwischen Oktober 2018 und Dezember 2019 wiederholt gerichtlich ausgesprochenen Kontaktverboten zuwider gehandelt und die Frau unter Vorwänden immer wieder aufgesucht haben.

Hertha BSC spielt nach zwei Siegen in Folge beim Angstgegner in Leipzig. In den bisherigen sieben Partien gingen die Berliner gegen RB sechs Mal als Verlierer vom Platz und kassierten dabei im Schnitt vier Gegentore. Hertha-Trainer Bruno Labbadia muss dabei heute (18.30 Uhr/Sky) bei den Sachsen ohne Nationalspieler Niklas Stark und dessen Abwehrkollegen Karim Rekik sowie Marius Wolf und Santiago Ascacíbar auskommen.

Der 1. FC Union Berlin Mittwochabend nach sechs Spielen ohne Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder mit drei Punkten vom Platz gehen und sich ein wenig mehr Abstand zur Abstiegszone verschaffen. Unklar ist noch, ob Union-Coach Urs Fischer dabei auf den angeschlagenen Christopher Lenz zurückgreifen kann.

Die Polizei hat in Berlin-Westend offenbar eine größere Party aufgelöst. Lärmbeschwerden hätten die Polizei in der Nacht zu Montag erreicht. In einer Villa in Westend soll Shirin David ein neues Musikvideo gedreht haben. Die Gäste sollen zu laut gewesen sein.



Als die Beamten eintrafen, lief im Haus wohl eine Party mit über 70 Gästen, heißt es. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, habe sie die Feierei beendet und Anzeigen verteilt. Die Künstlerin selbst teilte den Tweet bei Instagram und ließ sich nicht davon abhalten, Szenen der "Poolparty" mit ihren Fans zu teilen.

Die Berliner Corona-Ampel könnte ein Beispiel für andere Weltstädte werden. Regierungschef Michael Müller (SPD) stellte das Modell am Dienstag in einer Videokonferenz den Bürgermeistern und Beamten von Berlins Partnerstädten in aller Welt vor.



Auch Charité-Virologe Christian Drosten nahm an der Schalte teil, in der auch die Teststrategie der Charité erläutert wurde, wie die Senatskanzlei mitteilte. Aus London, Buenos Aires, Los Angeles, Istanbul, Budapest, Jakarta, Paris, Mexiko-Stadt und Moskau waren zumeist die jeweiligen Bürgermeister, teils auch Beamte oder Gesundheitsexperten zugeschaltet.

Mit Fahrten durch mehrere deutsche Städte protestieren Busunternehmer an diesem Mittwoch wieder für mehr staatliche Unterstützung. Zu den Korsos sind 800 Fahrzeuge angemeldet, im Zentrum der Proteste steht Berlin.



Dort sollen am Vormittag 300 Reisebusse auf drei Routen ins Regierungsviertel fahren, wie mehrere Branchenverbände ankündigten. Ein Großteil der Busunternehmen stehe in Folge der Corona-Pandemie vor dem Aus, hieß es.

