Kinos in Berlin dürfen ab Ende Juni wieder öffnen

29.05.2020, 12:22 Uhr | dak, dpa, tme

Tennis in Berlin findet im Sommer 2020 also doch noch statt: Nach der Absage des Rasenturniers der Damen aufgrund der Corona-Pandemie hat Veranstalter Edwin Weindorfer zwei Kurz-Turniere organisiert. Mit dabei sind unter anderem auch Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev und Julia Görges. "Ich bin gespannt zu sehen, wo ich mit meinem Tennis stehe. Ich habe hart trainiert und gearbeitet", sagte Zverev per Videobotschaft am Freitag.

Nach wochenlanger Schließung dürfen Berliner Kinos am 30. Juni wieder öffnen. Freiluftkinos können bereits am Dienstag, 2. Juni, wieder Filme zeigen. Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, hatten Kinos und andere Einrichtungen bundesweit schließen müssen.

Es wird aber Auflagen geben.Vorgesehen ist etwa, dass man Mund-Nasen-Schutz tragen muss, wenn man nicht am Platz ist. Außerdem soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Gästen eingehalten werden.

"Der Mindestabstand ist durch entsprechende Bestuhlung beziehungsweise Sperren festinstallierter Sitze zu gewährleisten", teilte die Berliner Landesregierung mit. Für Kinos bedeutet das, dass sie weniger Tickets verkaufen können.

Nun steht ein Datum fest: Nachdem bereits gestern publik wurde, dass in Berlin Fitnessstudios und Kneipen wieder öffnen dürfen, nannte der Senat nun ein Datum. Demnach dürfen Fitnessstudios und Schankwirtschaften ab dem 2. Juni wieder öffnen. Darauf verständigte sich der Senat und reagiert damit auf die "vergleichsweise moderate epidemiologische Lage in der Stadt", wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Das lange Pfingstwochenende hält für Berlin und Brandenburg vor allem Sonnenschein, zeitweise aber auch etwas Regen bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag meist gering bewölkt. Bei 18 bis 21 Grad bleibt es meist trocken.

Für den Samstag erwarten die Meteorologen teils heiteres, teils wolkiges Wetter. Mit Niederschlag werde nicht gerechnet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad. Am Pfingstsonntag kann es laut DWD bei maximal 20 Grad stark bewölkt werden und mancherorts regnen. Auflockerungen werden am Nachmittag und Abend im Berliner Raum und nördlich davon erwartet. Nahezu ungestörten Sonnenschein hingegen kündigen die Wetterexperten für den Pfingstmontag an – dann steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 24 Grad.

Das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) musiziert über Pfingsten an Land, auf dem Wasser und in der Luft. Orchestermusiker wollen dabei in einem Doppeldeckerbus durch Berlin fahren, auf einem Floß auf der Spree spielen und in einem Heißluftballon aufsteigen, teilte das DSO mit. "Berlin braucht Musik!" – unter diesem Motto sind Auftritte vor sozialen Einrichtungen, an öffentlichen Plätzen und entlang der Wasserwege in Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Mitte geplant.

In Zeiten geschlossener Konzerthäuser wolle das Orchester zeigen, dass das Erlebnis von Live-Musik kein Luxus, sondern ein existenzielles menschliches Bedürfnis sei. Eine Übersicht über die Aktionen finden Sie hier.

Am Freitagnachmittag soll die Kuppel des Humboldt-Forums mit dem Aufsetzen des Kreuzes fertiggestellt werden. Doch das Symbol ist nicht unumstritten. Kritiker sehen in dem Kreuz eine Belastung für völker- und religionsübergreifende Themen wie etwa die Restitutionsdebatte um Objekte mit kolonialem Hintergrund. Das Kreuz war ursprünglich nicht in den Rekonstruktionsplänen des Stadtschlosses in Berlin-Mitte enthalten.

Die Laterne mit dem Kreuz für die Kuppel des Berliner Stadtschloss: Das Kreuz ist nicht unumstritten. (Quelle: picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)



Mahret Kupka sieht die Möglichkeit vertan, die Rekonstruktion "zeitgemäßer, offener und dialogbereit zu gestalten". Die Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main kritisiert auch den Spruch auf der Kupel: "Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind." Es sei merkwürdig, an dem Spruchband festzuhalten. "Das ist einfach eine sehr krasse Aussage, die tatsächlich alles unterläuft, was das Humboldt Forum vorgibt, sein zu wollen."

Wenn das Wetter mitspielt, wird das Berliner Stadtschloss am Abend um zwölf Meter – auf 68 Meter – gewachsen sein. Weitere Hintergründe lesen Sie hier.



