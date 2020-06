LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Senat will Schulen und Kitas weiter öffnen

Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine mit bunten Handabdrücken bemalte Wand einer Kindertagesstätte. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Berliner Senat muss sich nach Überzeugung von Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek schleunigst Gedanken über große Demonstrationen in der Hauptstadt machen. "Es gibt in Berlin kein ausreichendes Konzept für pandemiekonforme Demonstrationen", sagte Kapek der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Bootsdemo am Pfingstwochenende und der großen Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag auf dem Alexanderplatz müsse sie zu dieser Einschätzung kommen.

Sie sei selbst auf dem Alex gewesen, so die Grünen-Politikerin. "Ich hatte den Eindruck, die Polizei war überrascht von der großen Zahl der Teilnehmer und wusste nicht, wie man damit umgehen soll." Das sei einer der Gründe dafür gewesen, warum es bei der Demonstration schließlich zu Aggressionen gekommen sei, sagte Kapek. "Die Bilder, die im Netz veröffentlicht wurden, werfen erhebliche Fragen auf."

Dort seien Polizisten in Kampfmontur zu sehen gewesen, die dunkelhäutige Menschen angegangen seien. "Auch neben mir wurden dunkelhäutige Mädchen von Polizisten so angebrüllt, dass sie den Tränen nahe waren", sagte die Grünen-Fraktionschefin. "Ich habe den Innensenator gebeten, das gesamte Thema lückenlos aufzuklären und werde ihn auch im Senat noch einmal darauf ansprechen", kündigte Kapek an.

Der Morgen startet sonnig, heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, es soll laut Deutscher Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg meist trocken bleiben. Temperaturen von 20 bis 23 Grad werden erwartet, dazu weht ein schwacher Wind aus Nord und Nordost. Am Mittwoch soll es bewölkter werden.

Ein Prozess gegen einen 26-Jährigen, der an einer Betrugsserie falscher Polizisten beteiligt gewesen sein soll, startet am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) am Berliner Landgericht neu. Senioren seien laut Anklage von einem Callcenter im Ausland aus angerufen worden. Angebliche Polizisten hätten den Opfern vorgegaukelt, sie müssten ihr Vermögen vor Einbrechern schützen.



In einem Fall habe eine 78-Jährige Geld, Schmuck und Uhren im Wert von 350.000 Euro zusammengepackt. Der Angeklagte soll in 14 Fällen als sogenannter Abholer der mutmaßlichen Bande agiert haben. Der Prozess war im ersten Anlauf vor zwei Wochen wegen nicht ordnungsgemäßer Gerichtsbesetzung ausgesetzt worden.

Seit Montag sind neben den älteren Kindern auch die Vierjährigen bereits zurück in den Kitas. Doch die dreijährigen und jüngeren Kinder – und deren Eltern – warten meist noch immer auf ihre Rückkehr in die Betreuung.

Heute will der Senat darüber sprechen, wann es wieder einen Normalbetrieb an den Kitas und Schulen in Berlin geben soll. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat bereits angekündigt, die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas stellen zu wollen. Danach soll noch im Juni jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten.

Vor der Sitzung des Senats wollen Eltern vor dem Roten Rathaus für das "Recht auf Bildung und Betreuung" demonstrieren. "Eine der größten Herausforderungen ist, dass nicht alle Lehrkräfte und Erzieherinnen zurück zum Dienst kommen", sagte die Sprecherin der Elternorganisation Kitakrise Berlin, Katharina Mahrt. "Wir zweifeln daran, ob diese komplette Öffnung gelingen kann, ohne dass das Personal dafür da ist."

Schon in den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass es den Kitas an Personal oder Räumen fehle. "Das macht uns Kopfschmerzen", sagte Mahrt

