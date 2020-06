LIVEHauptstadt-Ticker

Berlin mit Deutsche Wohnen wieder im Dax vertreten

22.06.2020, 07:35 Uhr | t-online.de, tme

Der Firmensitz des Immobielienkonzerns Deutsche Wohnen in Berlin-Wilmersdorf: Die Firma ist nun im Dax. (Quelle: Zeitz/imago images)

Ab heute ist wieder ein Berliner Unternehmen im Dax vertreten. Die Deutsche Wohnen löst die Lufthansa ab und rückt damit in die Riege der 30 deutschen Dax-Unternehmen vor. Die Lufthansa wird jetzt nur noch im MDax gehandelt. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf besitzt rund 111.000 Wohnungen in Berlin.

Der Berliner Schauspieler Jürgen Holtz ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie das Berliner Ensemble der Deutschen Presse-Agentur am Abend bestätigte. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" über Holtz' Tod berichtet. Er starb demnach an den Folgen einer Krebserkrankung.

Vielleicht kann man den Mut, den Jürgen Holtz hatte, an einer seiner letzten Rollen festmachen. Am Berliner Ensemble stellte er sich mit 86 Jahren auf die Bühne – und zwar splitternackt. Die Haut, wabblig geworden vom Leben. Holtz schreckte das nicht ab. "Ich muss das volle Risiko eingehen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" damals, "anders geht es nicht".

Weil er eine Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg brutal attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll, kommt ein 50-Jähriger ab heute vor das Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Der Mann soll die ihm flüchtig bekannte Frau im Dezember 2019 laut Ermittlungen völlig unvermittelt anlässlich eines Besuchs mit einem Messer angegriffen, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die damals 37-Jährige habe sich gewehrt. Eine Nachbarin sei auf Schreie aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert. Der 50-Jährige sei festgenommen worden. Drei Prozesstage sind vorgesehen.

