Opfer in Keller gedrängt und fotografiert – Polizei sucht Mann

29.06.2020, 12:33 Uhr | cf, t-online.de, vss, dpa

Mit Phantombildern sucht die Berliner Polizei nach einem Verdächtigen, der junge Männer in die Keller ihrer Wohnhäuser in Hellersdorf gedrängt haben und sie dort mit verbundenen Augen fotografiert haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Verdächtige bereits 2015 unterwegs gewesen sein. Auch 2017 und zuletzt Ende Februar soll er seinen Opfern im Alter zwischen 22 und 28 Jahren bis zu deren Wohnungen gefolgt sein. Im Keller habe er sie dann gezwungen, mit verbundenen Augen auf die Knie zu gehen. In dieser Position soll er sie dann fotografiert haben.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln nun unter anderem wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Der Mann soll seinem Opfer im April 2015 in der Teupitzer Straße aufgelauert haben. Ende Dezember 2017 wurde ein ähnlicher Fall in der Nossener Straße gemeldet. Am 29. Februar 2020 soll sich die Tat in der Louis-Lewin-Straße wiederholt haben.

Phantombild des Tatverdächtigen: Die Polizei sucht nach Zeugen. (Quelle: Polizei Berlin)



Der mutmaßliche Täter soll zwischen 20 und 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und hochdeutsch sprechen. 2017 habe er schwarze Handschuhe mit einem Knochenmotiv getragen, 2020 eine auffällige Camouflage-Jacke.

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister, kündigte am Sonntag im "Tagesspiegel" an, dass Corona-Tests ausgeweitet werden sollen. So dürfen Kita-Beschäftigte sich ab heute ohne Symptome auf Covid-19 testen lassen. Für die Tests sollen Menschen ins Virchow-Klinikum der Charité gehen. Das Angebot soll ab der zweiten Juli-Hälfte auch für Beschäftigte von Schulen in Kraft treten, kündigte Müller an.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, liegt das Durchschnittsalter der Infizierten im Corona-Haus am Ostbahnhof wohl bei 19 Jahren, was verhältnismäßig sehr gering sei. Auch bei einem Corona-Ausbruch in Neukölln sei das Alter der Infizierten ebenso niedrig, heißt es. Mittlerweile habe man die Lage weitestgehend im Griff, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag erklärte.

Ein dreijähriges Kunstprojekt von Mischa Badasyan und Abdulsalam Ajaj geht in Berlin zu Ende: "Naked Berlin" wurde mit einem Nackt-Shooting auf dem Tempelhofer Feld abgeschlossen. Am Samstag trafen sich dafür etwa 20 Menschen, um sich ohne Kleidung ablichten zu lassen, wie "taz" berichtet. Das Projekt "Naked Berlin" hilft einigen Menschen, ihren Körper zu nehmen und zu lieben wie er ist. Andere wollen einfach in der Öffentlichkeit nackt sein. Doch was für einige Befreiung ist, grenzt für andere an Belästigung. Lesen Sie hier mehr.

Am Reichtagsgebäude in Berlin hat in der Nacht zu Montag eine Spanplatte gebrannt. Gegen 0.30 Uhr fing aus bislang unbekannter Ursache eine kleine Fläche einer Spanplatte an einem Fenster an der Ostseite des Gebäudes Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. Der Brand wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.



Laut Sprecher war der Einsatz, zu dem zunächst 50 Rettungskräfte gerufen wurden, nach rund 30 Minuten beendet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar. Zunächst hatten "B.Z." und "Bild" berichtet. Nach Informationen der beiden Zeitungen fahndet die Polizei nach dem Täter oder den Tätern. Die Berliner Polizei bestätigte dies am Montagmorgen zunächst nicht.

Da das Reichtagsgebäude unter einem besonderen Schutz steht, wurden zunächst mehr Feuerwehrleute gerufen, als letztendlich nötig waren, hieß es vom Sprecher weiter.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn ist in der Nacht zu Montag eine Person verletzt worden. Gegen 23 Uhr brannte es in einem Kellerverschlag des Hauses in der Mehrower Allee, wie die Berliner Feuerwehr twitterte.



Es wurden zwei Erwachsene und zwei Kinder in Sicherheit gebracht – von den zwei Erwachsenen kam einer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 45 Rettungskräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache war noch unklar.

Ein 41-Jähriger ist während eines Polizeieinsatzes in Berlin-Wilmersdorf gestorben. Er randalierte zuvor in einem Treppenhaus und soll mit Gegenständen geworfen haben.

Weil er seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Neukölln getötet haben soll, muss sich ein 25-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll die 23 Jahre alte Frau Ende Dezember 2019 während einer Auseinandersetzung massiv geschlagen, gewürgt und anschließend mit einem Messer attackiert haben. Sie habe unter anderem mehrere Stichverletzungen erlitten.



Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, sei das Opfer bereits tot gewesen. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Totschlag aus. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage vorgesehen.

Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg mit einer dichten Wolkendecke am Himmel sowie stellenweise Regenschauern und kurzen Gewittern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Montag auf 23 bis 25 Grad.



Der Dienstag soll den Prognosen der Meteorologen zufolge etwas freundlicher werden als der Wochenstart. In den südöstlichen Landesteilen Brandenburgs kann es heiter bis wolkig und trocken werden.

"Wirklich überragend gespielt": Uli Hoeneß sieht in Alba Berlin einen würdigen Nachfolger des entthronten deutschen Basketball-Meisters FC Bayern. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)



Glückwunsch an die Albatrosse! Nach zwölf Jahren kehrt Alba Berlin auf den Basketball-Thron zurück und sichert sich die neunte Meisterschaft.

Uli Hoeneß sieht in Alba Berlin einen würdigen Nachfolger des entthronten deutschen Basketball-Meisters FC Bayern. "Sie haben wirklich überragend während dieser drei Wochen gespielt und da muss ich ihnen gratulieren, denn sie haben die Meisterschaft verdient gewonnen", sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident der Münchner am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens.

Auch Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, gratulierte seinem Ex-Club via Twitter zu einer "großartigen Saison, die von der Meisterschaft gekrönt wurde! Sehr verdient...".

