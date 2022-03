Plätze für 13.000 Menschen

DB stellt täglich 300 Busse für Geflüchtete bereit

08.03.2022, 15:27 Uhr | dpa

Um den Menschen aus der Ukraine bei der Flucht zu helfen, stellt die Deutsche Bahn insgesamt 300 Busse bereit. Mit den Fahrzeugen können täglich bis zu 13.000 Menschen befördert werden.

Die Deutsche Bahn setzt zur Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine deutlich mehr Reisebusse ein. Bis zu 300 Fahrzeuge stehen nach Angaben des Konzerns seit Dienstag bereit. Damit könnten kurzfristig täglich rund 13.000 Menschen flexibel weiterbefördert werden, teilte ein Bahnsprecher mit.



Die zusätzliche Unterstützung für geflüchtete ukrainische Familien sei in Kooperation mit den deutschen und polnischen Behörden organisiert worden. Bislang sind nach Bahnangaben 20 Busse in und von Polen Richtung Deutschland unterwegs, bundesweit seien es 30 Fahrzeuge.

Täglich 20 bereite Fahrzeuge am Berliner Hauptbahnhof

Die Busse werden nach Bahn-Angaben eingesetzt zwischen Warschau und Deutschland sowie innerhalb Deutschlands und in Richtung anderer europäischer Städte – etwa nach Paris. Allein am Hauptbahnhof in Berlin stehen demnach etwa 20 Fahrzeuge täglich bereit.



Menschen, die dort mit Zügen aus Polen eintreffen, könnten damit an unterschiedliche Orte in Deutschland gefahren werden. Kurzfristig könne die Anzahl auf bis zu 50 Busse aufgestockt werden.

Auch in Brandenburg sind an den Bahnhöfen in Frankfurt/Oder und Cottbus Reisebusse im Einsatz zur Verteilung von geflüchteten Menschen.