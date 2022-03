Rechtsextremisten in Frankfurt

Neonazis nutzen Friedensdemos als Bühne

Rechtsextremisten beteiligten sich in Frankfurt an Friedensdemos. Einer von ihnen ist vermutlich der Neonazi Matthias Herrmann, der jahrelang mit dem "Aktionsbüro Rhein-Neckar" eine der aktivsten Nazistrukturen Deutschlands leitete.

In den ersten Tagen nach der Invasion Russlands in die Ukraine beteiligten sich Tausende Menschen in Frankfurt auf Friedensdemos. Mit dabei auch Aktivisten der Neonazipartei "III. Weg". Auf einem der Fotos vor dem russischen Generalkonsulat posiert einer der Aktivisten mit einer Mütze der Partei und einem Emblem des Asow-Regiments, wie t-online berichtete.



Bei Asow handelt es sich um eine paramilitärische ukrainische Gruppe, die gegen prorussische Separatisten im Südosten der Ukraine kämpfte und als wichtigste rechtsextreme Bewegung in der Ukraine gilt. Der "III. Weg" und Asow pflegen enge Kontakte.

Ein szenekundiger Insider aus der Rhein-Neckar-Region schätzt, dass es sich bei dem Mann auf dem Foto um den Neonazi Matthias Herrmann handelt. "Die Statur, das Gesicht und die Brille passen", sagt er gegenüber t-online.



Herrmann ist stellvertretender Bundesvorsitzender, Mitgründer der Partei und ehemaliger NPD-Funktionär. Herrmann zählt zum früheren Kader des "Aktionsbüro Rhein-Neckar", einem losen Bündnis, in dem sich Neonazi-Gruppen aus der Pfalz, Südhessen und Baden ab 2003 etwa zehn Jahre lang abstimmten. Es galt jahrelang als eine der aktivsten Neonazistrukturen in ganz Deutschland.

Enge Kontakte zu NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben

Herrmann wuchs in Jena auf, kam mit elf Jahren nach Mannheim, lebte später auch in Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Durch seine aktive Zeit im Aktionsbüro pflegte er auch einen engen Kontakt zu Ralf Wohlleben, der als wichtigster Unterstützer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) galt.

Der "III. Weg" wurde am 28. September 2013 unter maßgeblicher Beteiligung ehemaliger NPD-Funktionäre und Aktivisten des im Juli 2014 verbotenen Freien Netzes Süd (FNS) gegründet. Laut Verfassungsschutz bezeichnet sich die Partei, die in ihrem „Zehn-Punkte-Programm“ einen „Deutschen Sozialismus“ fordert, als „nationalrevolutionär“. Die Partei zählt etwa 580 Mitglieder. Der Verfassungsschutz stuft die Mitglieder als äußert gewaltbereit ein.

"III. Weg" trifft auf Gegenprotest (Archivbild): Die Partei beteiligt sich auch auf "Querdenker"-Demos in Frankfurt. (Quelle: Tim Wagner/imago images)

Warum der "III. Weg" nun in Frankfurt und der Region auftaucht, ist selbst Insidern der Szene aus der Rhein-Necker-Region nicht bekannt. "Die Nazis in der Region Mannheim, Ludwigshafen, und Heidelberg sind seit einigen Jahren zurückhaltend. Das gilt für die NPD als auch für den 'III. Weg'", sagt ein Insider. Die Zunahme an Aktivitäten in einem Ort lasse sich meistens an einzelnen Aktivisten festmachen, die dort hingezogen seien.

Aktivisten vom "III. Weg" tauchen immer wieder auf "Querdenker"-Demos auf

Es könnte aber auch sein, dass die Neonazis ihre Aktivitäten nun tatsächlich in das Rhein-Main-Gebiet verlagert haben. Denn dort tauchen Aktivisten immer wieder auf "Querdenker-Demos" in Frankfurt und Mühlheim am Main auf. So wie am 4. Dezember vorigen Jahres in Frankfurt. Dabei stellten sich Aktivisten mit eigenen Schildern auf und attackierten aus dem Schutz der Masse Journalistinnen und Journalisten. Bereits seit 2015 mobilisiert der "III. Weg" zu 1. Mai-Demonstration im Kreis Groß-Gerau bei Frankfurt.

"Sie wissen, dass sie auf unseren Demonstrationen nicht zu suchen haben und geben sich daher selten offen zu erkennen. Dort, wo wir sie dennoch erkennen, werden wir sie von unseren Versammlungen ausschließen", sagt Philip Jacks, Regionsgeschäftsführer des DGB in Frankfurt. Wichtig sei, dass sich die Versammlungsleitung inhaltlich distanziere, was zum Beispiel bei den Demos der Corona-Leugner fast nie passiere, sagt er.

Der Regionsgeschäftsführer des DGB, Philipp Jacks (Archivbild): Er stellt sich entschieden gegen die Nazis. (Quelle: Pacific Press Agency/imago images)

Jacks ist einer der Unterzeichner der "Frankfurter Erklärung: Solidarität und Zusammenhalt", die im Zuge der Corona-Krise Anfang des Jahres von bekannten Köpfen der Stadtgesellschaft initiiert wurde. "'Der III. Weg' hat in der Vergangenheit mit ukrainischen Faschisten zusammengearbeitet. Ihnen geht es nicht um den Frieden in der Ukraine, sondern um ihre völkischen Interessen", sagt Jacks zur Teilnahme der Neonazis an den Friedensdemos.

Neonazis tauchen auf Demos unerkennbar auf und machen heimlich Fotos

Auch der Frankfurter SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel ist ein Unterzeichner der "Frankfurter Erklärung" und will die Aktivitäten des "III. Weg" in der Stadt nun intensiver beobachten. "Wir müssen alles daran setzen zu isolieren". Das einzige Ziel der Neonazis sei, Hass zu schüren und die Gesellschaft zu spalten.

Neonazis tauchen öfters bei Demonstrationen auf, ohne erkennbar zu sein, sagt Jacks. "Sie machen dann heimlich Fotos und posten diese in den sozialen Medien. Offen auftreten tun sie ganz selten. Eine Gefahr sind sie vor Ort dann trotzdem."

So wie auch Matthias Herrmann. Das Foto mit dem Emblem des Asow-Regiments vor dem russischen Generalkonsulat kann durchaus als Selbstinszenierung verstanden werden. Das Foto hat die Partei mittlerweile von ihrer Webseite entfernt.