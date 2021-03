Corona-Blog

Inzidenzwert in Köln steigt weiter an

13.03.2021, 06:23 Uhr | t-online

In Köln steigt die wichtige Kennziffer für Corona-Neuinfektionen weiter stark an. Neben Corona-Ausbruch in einem Heim für Behinderte ist dafür die stärkere Verbreitung der britischen Mutante B117 verantwortlich.

Köln befindet sich weiterhin im Lockdown, doch es gibt erste Lockerungen. So ist die aktuelle Corona-Situation in der Domstadt.

Die Inzidenz in Köln ist den dritten Tag in Folge stark gestiegen und liegt jetzt bei 87,6. Zudem hat das Robert Koch-Institut 200 neue Fälle (Gesamtzahl: 35.434) und 3 weitere Todesfälle (552) erfasst.

Zum Teil lässt sich der starke Anstieg mit einem Ausbruch der Krankheit in einem Behinderten-Heim erklären. Ein weitere Treiber ist die weiter ansteigende Durchdringung der Virus-Mutante B117.

Wegen der steigenden Infektionszahlen wird die Pflicht zum Tragen einer Maske in Köln ab Samstag ausgeweitet: Dann gilt diese auch im Bereich des Brüsseler Platzes und am Rheinufer zwischen Drehbrücke Deutz und Zoobrücke.

Um Ansammlungen von Personen, die keine Maske tragen, auf dem Rheinboulevard zu vermeiden, sei dort zusätzlich das Essen und Trinken verboten – ausgenommen seien nur Kinder unter drei Jahren, teilte die Stadt mit. Das Alkoholkonsumverbot an Hotspots wird zudem erweitert um den Abschnitt zwischen Drehbrücke Deutz und Zoobrücke

Am Freitag meldet das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz für Köln von 83,5. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 74,5 betragen.

Zudem meldete das Institut von Donnerstag auf den heutigen Freitag 237 neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall in Köln.

Die Stadt bewegte sich damit deutlich auf die für Lockerungen relevanten Schwelle von maximal 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zu. In Nordrhein-Westfalen haben andere Kommunen diese Schwelle bereits überschritten, etwa Herne (140,6), der Märkische Kreis (138,9) und der Kreis Düren (138,3).

Die Stadt Köln bietet im Testzentrum am Hauptbahnhof sowie im Gesundheitsamt am Neumarkt kostenlose Schnelltests an. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag im Testzentrum am Hauptbahnhof 154 Schnelltests durchgeführt, im Gesundheitsamt am Neumarkt fünf Schnelltests.

Trotz ansteigender Neuinfektionsraten mit dem Coronavirus sieht Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) keinen Anlass, die Schulen nicht zu öffnen. Die Entscheidung, ab Montag zumindest tageweise wieder für alle Schüler zu öffnen, müsse nicht zurückgenommen werden, sagte er. Die angekündigten Tests für Lehrer und Schüler würden "eine Menge Sicherheit in den Unterricht" bringen.

Der Inzidenzwert in Köln ist von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 72,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.



Das Robert Koch-Institut meldet 149 neue Corona-Fälle, damit steigt die Gesamtzahl auf 34.997. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet (Gesamtzahl 548).

Am Mittwochmorgen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln 66,9, das gab das Robert Koch-Institut an.

Im Vergleich zum Vortag wurden 150 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Aufzählung stieg auf 34.848. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet, bei denen Menschen mit oder an Corona gestorben sind.

Dienstag, 9. März: Inzidenz sinkt weiter

Am Dienstagmorgen hat das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 65,4 ausgewiesen. Insgesamt wurden 98 neue Infektionen gemeldet, sodass die Gesamtzahl aller Fälle seit Beginn der Zählung 34.698 beträgt. Es wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. In Köln sind bislang 544 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

OVG bestätigt Maskenpflicht für Grundschüler

Grundschüler müssen weiterhin im Unterricht Masken tragen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag mitgeteilt. Geklagt hatten per Eilverfahren ein Zweitklässler aus Bielefeld und ein Erstklässler aus Köln. Sie sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Dem folgte der 13. Senat des OVG nicht. Die Maskenpflicht stelle beim aktuellen Infektionsgeschehen eine Schutzmaßnahme dar, die verhältnismäßig sei, teilte das Gericht mit.

Weitere Teststation bietet kostenlose Corona-Tests an

In Köln sollen Bürger einmal in der Woche einen Gratis-Corona-Test machen können. Nachdem es zunächst kaum Möglichkeiten dazu gab, geht nun eine weitere Teststelle an den Start. Seit Dienstag wird auch im Parkhaus 3 der Lanxess-Arena getestet. Dort steht eine Drive-In-Schnellteststation zur Verfügung. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Montag, 8. März: Deutlich sinkende Inzidenz

Am Montagmorgen ist der Inzidenzwert in Köln deutlich gesunken und liegt derzeit bei 66,3. Es wurden 29 neue Corona-Fälle gemeldet, damit steigt die Gesamtzahl auf 34.600. Allerdings werden am Wochenende auch weniger Menschen getestet. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Sonntag, 7. März: Inzidenz fällt wieder

Der Inzidenzwert in Köln ist wieder leicht gefallen und liegt nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 72,3. Aktuell sind damit 1.348 Personen in Köln infiziert. Zudem vermeldet das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Gesamtzahl erhöht sich somit auf 540.

Samstag, 6. März: Inzidenz steigt weiter

Der Inzidenzwert in Köln steigt auch von Freitag auf Samstag weiter nach oben. Der Wert liegt laut Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 75,8. Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.0



Weitere Todesfälle wurden nicht vermeldet.

Freitag, 5. März: Inzidenz wieder gestiegen

Nachdem das Robert Koch-Institut am Donnerstag einen deutlich gesunkenen Inzidenzwert (72,0) vermeldet hatte, stieg die Zahl nun wieder an. Am Freitag beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 74,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Es gibt jedoch keine neuen Todesfälle. Somit bleibt die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in Köln auf 538.

Donnerstag, 4. März: Inzidenz sinkt deutlich

Zum ersten Mal seit Tagen meldet das Robert Koch-Institut einen gesunkenen Inzidenzwert. Er liegt nun bei 72 (Vortag: 77,6) Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Dazu meldete das Landeszentrum Gesundheit fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der verstorbenen Personen in Köln erhöht sich damit auf 538.

Mittwoch, 3. März: Inzidenz steigt erneut

Auch am Mittwoch vermeldet das Robert-Koch-Institut für Köln wieder steigende Zahlen: Der Inzidenzwert steigt den fünften Tag in Folge und liegt nun bei 77,6 (Vortag 76,3). Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Dazu meldete das Landeszentrum Gesundheit zwei weitere Todesfälle. Somit erhöht sich die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in Köln auf 533.

Dienstag, 2. März: Inzidenz nähert sich wieder der 80

Am Dienstagmorgen vermeldet das Robert Koch-Institut für Köln weiter gestiegene Zahlen: Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 76,3. Mit 102 neu registrierten Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl auf 33.964. Es gab einen weiteren Todesfall.

Montag, 1. März: Inzidenz steigt weiter

Auch am Montag vermeldete das Robert-Koch-Institut steigende Zahlen: Mit 99 neuen Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl in Köln auf 33.862. Der Inzidenzwert liegt nun bei 72. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 530.





Disclaimer: Da neue Infektionen zudem mit einer gewissen Verzögerung an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Häufig basieren die Werte auf unvollständigen Daten. Die aktuell gemeldeten RKI-Tageswerte stellen daher eine potenziell trügerische Momentaufnahme dar und sollten nicht ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der Pandemie herangezogen werden.