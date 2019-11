LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Kinsglsey Coman muss kürzertreten

18.11.2019, 08:57 Uhr | t-online.de

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr siebtes Spiel in der Bundesliga gewonnen und bleiben als einziges ungeschlagenes Team der Liga...

Bayern-Profi Kingsley Coman muss in den kommenden Tagen offenbar im Training kürzertreten. Der Franzose war verletzt von seinem Einsatz in der Nationalmannschaft nach München zurückgekehrt. Nach einer Untersuchung beim Sportarzt steht nun fest, er leidet an einer "neurogenen Muskelverhärtung im Oberschenkel", wie die Kollegen der "tz" berichteten...

